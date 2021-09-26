Усик - Джошуа: британский судья насчитал почти ничью (фото)

Александр Усик боролся не только с Энтони Джошуа.

В ночь на воскресенье, 26 сентября, украинский боксер Александр Усик сотворил историю, победив Энтони Джошуа и завоевав четыре чемпионские пояса в супертяжелом весе. После оглашения вердикта радости украинца не было предела, правда, один из судей посчитал, что новоиспеченный чемпион лишь минимально одолел AJ.

Вашему вниманию подробные судейские карточки боя Усик — Джошуа:

Судейские записки боя Усик - Джошуа

Британский рефери Ховард Фостер почти насчитал ничью, отдав Джошуа 5 раундов. Украинец Виктор Фесечко был значительно лояльнее до соотечественника — 112-117, а американец Стив Вайсфельд насчитал 112-116 в пользу Усика.

Добавим, что на вечере бокса в Лондоне разгорелось сразу несколько судейских скандалов. Во первых, сын легендарного экс-чемпиона мира Рикки Хаттона Кэмпбелл добыл минимальную победу единогласным решением судей, однако фанаты восприняли это в штыки, посчитав что победил соперник британца Сонни Мартинес. Кроме того, чего стоит только разница в судейском счете в бою украинца Максима Продана и албанца Флориана Марку. Итоговый счет — 99:91, 93:97 и 94:96 в пользу Марку.

Отметим, после боя Александр обратился к украинцам, а в сети разгорелись споры касательно поединка. У нас на сайте доступно видео лучших моментов боя Усик — Джошуа и детальная статистика схватки по раундам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в андеркарде шоу Усик — Джошуа зрители стали свидетелями брутального нокаута в исполнении экс-чемпиона мира.