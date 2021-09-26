Укр

Пояса едут домой: Усик записал трогательное обращение к болельщикам (видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Усик победил британца Джошуа Новость обновлена 26 сентября 2021, 09:37
Усик победил британца Джошуа

Украинец стал чемпионом в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик, который победил в чемпионском поединке в супертяжелом весе с британцем Энтони Джошуа, записал болельщикам видео, на котором поблагодарил за поддержку.

Обращение Александр Усик опубликовал на странице в Facebook в воскресенье, 26 сентября.

Боксер поблагодарил украинцам, которые его поддерживали и даже тем, кто не делал этого. В любом случае он благодарен каждому.

"Пояса едут домой", — говорит Усик на видео.

Стоит отметить, что Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Поединок проходил в ночь с субботы на воскресенье, 25-26 сентября, в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Украинский боксер выстоял все 12 раундов и почти в каждом был лучшим. В результате боя судьи приняли решение о победе Александра Усика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после объявления результатов поединка сеть взорвалась поздравлениями украинца и гордостью за него. Не остались в стороне и украинские политики, которые также поздравили Усика.

Теги:
#Спорт #Бокс #Александр Усик
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