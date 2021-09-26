Рус

Усик — Джошуа: британський суддя нарахував майже нічию (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
225
Усик — Джошуа Новина оновлена 26 вересня 2021, 10:50
Усик — Джошуа

Олександр Усик боровся не тільки з Ентоні Джошуа.

У ніч на неділю, 26 вересня, український боксер Олександр Усик створив історію, перемігши Ентоні Джошуа і завоювавши чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі. Після оголошення вердикту радості українця не було меж, правда, один із суддів порахував, що новоспечений чемпіон лише мінімально здолав AJ.

Вашій увазі докладні суддівські картки бою Усик — Джошуа:

Суддівські записки бою Усик — Джошуа
Суддівські записки бою Усик — Джошуа

Британський рефері Ховард Фостер майже нарахував нічию, віддавши Джошуа 5 раундів. Українець Віктор Фесечко був значно лояльніше до співвітчизника — 112-117, а американець Стів Вайсфельд нарахував 112-116 на користь Усика.

Додамо, що на вечорі боксу в Лондоні розгорілося відразу декілька суддівських скандалів. По-перше, син легендарного екс-чемпіона світу Ріккі Хаттона Кемпбелл здобув мінімальну перемогу одноголосним рішенням суддів, однак фанати не дуже сприйняли це рішення, вважаючи що переміг суперник британця Сонні Мартінес. Крім того, чого варто тільки різниця в суддівському рахунку в бою українця Максима Продана і албанця Флоріана Марку. Підсумковий рахунок — 99:91, 93:97 і 94:96 на користь Марку.

Відзначимо, після бою Олександр звернувся до українців, а в мережі розгорілися суперечки щодо поєдинку. У нас на сайті є відео кращих моментів бою Усик — Джошуа і детальна статистика сутички по раундам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в андеркарді шоу Усик — Джошуа глядачі стали свідками брутального нокауту у виконанні екс-чемпіона світу.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
Олександр Усик
Бокс
"У президенти!" Як українці сприйняли перемогу Усика у поєдинку з Джошуа
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
"У президенти!" Як українці сприйняли перемогу Усика у поєдинку з Джошуа
Дата публікації
Категорія
Статистика захворюваності COVID-19 на 26.09.2021
Госпіталізованих все більше: свіже зведення COVID-19 в Україні на 26 вересня
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
Дата публікації
Категорія
Перед спікером Ради стоїть непростий вибір
Разумкова ставлять перед політичним вибором — підставитися самому або ризикувати відставкою
Дата публікації
Категорія
Віра Платонова
Глава Visa Україна Віра Платонова: Якби я була студенткою з 1000 доларів в руках, вклала б їх у навчання джіджітал-маркетингу