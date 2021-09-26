Усик — Джошуа: британський суддя нарахував майже нічию (фото)

Олександр Усик боровся не тільки з Ентоні Джошуа.

У ніч на неділю, 26 вересня, український боксер Олександр Усик створив історію, перемігши Ентоні Джошуа і завоювавши чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі. Після оголошення вердикту радості українця не було меж, правда, один із суддів порахував, що новоспечений чемпіон лише мінімально здолав AJ.

Вашій увазі докладні суддівські картки бою Усик — Джошуа:

Суддівські записки бою Усик — Джошуа

Британський рефері Ховард Фостер майже нарахував нічию, віддавши Джошуа 5 раундів. Українець Віктор Фесечко був значно лояльніше до співвітчизника — 112-117, а американець Стів Вайсфельд нарахував 112-116 на користь Усика.

Додамо, що на вечорі боксу в Лондоні розгорілося відразу декілька суддівських скандалів. По-перше, син легендарного екс-чемпіона світу Ріккі Хаттона Кемпбелл здобув мінімальну перемогу одноголосним рішенням суддів, однак фанати не дуже сприйняли це рішення, вважаючи що переміг суперник британця Сонні Мартінес. Крім того, чого варто тільки різниця в суддівському рахунку в бою українця Максима Продана і албанця Флоріана Марку. Підсумковий рахунок — 99:91, 93:97 і 94:96 на користь Марку.

Відзначимо, після бою Олександр звернувся до українців, а в мережі розгорілися суперечки щодо поєдинку. У нас на сайті є відео кращих моментів бою Усик — Джошуа і детальна статистика сутички по раундам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в андеркарді шоу Усик — Джошуа глядачі стали свідками брутального нокауту у виконанні екс-чемпіона світу.