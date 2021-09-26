Пояси їдуть додому: Усик записав зворушливе звернення до вболівальників (відео)
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Українець став чемпіоном у суперважкій вазі.
Український боксер Олександр Усик, котрий переміг у чемпіонському поєдинку у суперважкій вазі з британцем Ентоні Джошуа, записав для вболівальників відео, на якому подякував за підтримку.
Звернення Олександр Усик опублікував на сторінці у Facebook, в неділю, 26 вересня.
Боксер подякував тим українцям, котрі його підтримували і навіть тим, хто не робив цього. У будь-якому випадку він вдячний кожному.
"Пояси їдуть додому", — каже Усик на відео.
Варто відзначити, що Олександр Усик став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
Поєдинок проходив у ніч з суботи на неділю, 25-26 вересня, в Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум".
Український боксер вистояв всі 12 раундів і майже у кожному був найкращим. В результаті бою судді прийняли рішення про перемогу Олександра Усика.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що після оголошення результатів поєдинку мережа вибухнула привітаннями українця і гордістю за нього. Не залишились осторонь і українські політики, які також привітали Усика.
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