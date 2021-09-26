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Пояси їдуть додому: Усик записав зворушливе звернення до вболівальників (відео)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Усик переміг британця Джошуа Новина оновлена 26 вересня 2021, 09:37
Усик переміг британця Джошуа

Українець став чемпіоном у суперважкій вазі.

Український боксер Олександр Усик, котрий переміг у чемпіонському поєдинку у суперважкій вазі з британцем Ентоні Джошуа, записав для вболівальників відео, на якому подякував за підтримку.

Звернення Олександр Усик опублікував на сторінці у Facebook, в неділю, 26 вересня.

Боксер подякував тим українцям, котрі його підтримували і навіть тим, хто не робив цього. У будь-якому випадку він вдячний кожному.

"Пояси їдуть додому", — каже Усик на відео.

Варто відзначити, що Олександр Усик став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Поєдинок проходив у ніч з суботи на неділю, 25-26 вересня, в Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум".

Український боксер вистояв всі 12 раундів і майже у кожному був найкращим. В результаті бою судді прийняли рішення про перемогу Олександра Усика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після оголошення результатів поєдинку мережа вибухнула привітаннями українця і гордістю за нього. Не залишились осторонь і українські політики, які також привітали Усика.

Теги:
#Спорт #Бокс #Олександр Усик
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