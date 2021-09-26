"У президенти!" Як українці сприйняли перемогу Усика у поєдинку з Джошуа

Олександр Усик став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Після вражаючої перемоги українця Олександра Усика у чемпіонському поєдинку з британцем Ентоні Джошуа мережа вибухнула позитивними емоціями та безліччю компліментів на адресу нового чемпіона серед супертяжів. Однак, не обійшлося без скандалу із трансляцією поєдинку в Україні.

"Телеграф" зібрав реакції політиків та інших громадських діячів.

Так, після перемоги Олександра Усика президент України Володимир Зеленський написав, що він зовсім не сумнівався, що саме таким результатом завершиться бій і привітав українського боксера з Перемогою

А на самому рингу у Лондоні (Велика Британія) Олександра Усика після бою вітав міський голова Києва та колишній боксер Віталій Кличко. Він написав лише одну фразу: "Нас влаштовує тільки перемога!" і прикріпив фото з Олександром Усиком та Андрієм Шевченком.

Кличко вітає Усика з перемогою над Джошуа

Колишній народний депутат та блогер Мустафа Найєм після перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа звернув увагу на слова, які боксери сказали після поєдинку. Зокрема, що Усик хоче завоювати усі пояси, а потім спокійно займатися родинними справами, а Джошуа сказав, що поразка для нього стала хорошим уроком, однак він обовʼязково повернеться на ринг.

Реакція Олександра Усика на власну перемогу

Реакція Ентоні Джошуа на поразку

Не обійшлося під час бою Усика з Джошуа без скандалів. Цього разу проблеми виникли з трансляцією поєдинку на MEGOGO, якої фактично і не було. Користувачі мережі один за одним повідомляли, що їх викидало з трансляції, після чого їм доводилося або читати текстову трансляцію, або ж шукати інші ресурси для перегляду.

Комік та шоумен Тарас Стадницький пожартував, що MEGOGO умисно переривали трансляцію, щоб "мама не бачила, як її синочка бʼє якийсь гопакуватий українець", а після того надіслав їм лист зі скаргою.

Також на MEGOGO поскаржилися журналіст Сергій Місюра, блогер Олексій Казанцев, заслужений тренер Володимир Кацман та безліч інших користувачів, які не змогли подивитися вражаючий поєдинок Усик-Джошуа.

Почесний куратор батальйону "Кривбас" та колишній депутат Криворізької міської ради Микола Колесник зазначив, що на українських каналах взагалі не було жодної трансляції і це дійсно величезна помилка.

Колесник про відсутність трансляції бою Усик-Джошуа

Самого Олександра Усика після перемоги мало хто критикував, однак не обійшлося і без цього. Зокрема, український активіст Сергій Стерненко під час бою опублікував скріншоти, на яких йдеться, що Усик знявся у російському фільмі, де назвав українців і росіян "одним народом" та "не наважився назвати Крим українським".

А от журналіст Аркадій Бабченко після того, як Усик завоював чотири чемпіонські пояси, написав, щоб боксер йшов у президенти.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", український боксер Олександр Усик став новим чемпіоном у суперважкій вазі, перемігши у ніч на неділю, 26 вересня, британця Ентоні Джошуа. Усик забрав собі усі пояси Джошуа за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Британця від ймовірного нокауту врятував лише гонг, який завчасно пролунав у 12-му раунді.