"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа

Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

После впечатляющей победы украинца Александра Усика в чемпионском поединке с британцем Энтони Джошуа сеть взорвалась положительными эмоциями и множеством комплиментов в адрес нового чемпиона среди супертяжей. Однако, не обошлось без скандала с трансляцией поединка в Украине.

"Телеграф" собрал реакции политиков и других общественных деятелей.

Так, после победы Александра Усика президент Украины Владимир Зеленский написал, что он совсем не сомневался, что именно таким результатом завершится бой и поздравил украинского боксера.

А на самом ринге в Лондоне (Великобритания) Александра Усика после боя поздравлял мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко. Он написал только одну фразу: "Нас устраивает только победа!" и прикрепил фото с Александром Усиком и Андреем Шевченко.

Кличко поздравляет Усика с победой над Джошуа

Бывший народный депутат и блогер Мустафа Найем после победы Александра Усика над Джошуа обратил внимание на слова, которые боксеры сказали после поединка. В частности, что Усик хочет завоевать все пояса, а потом спокойно заниматься семейными делами, а Джошуа сказал, что поражение для него стало хорошим уроком, однако он обязательно вернется на ринг.

Реакция Александра Усика на собственную победу

Реакция Энтони Джошуа на поражение

Не обошлось во время боя Усика с Джошуа без скандалов. На этот раз проблемы возникли с трансляцией поединка на MEGOGO, которой фактически и не было. Пользователи сети один за другим сообщали, что их выбрасывало из трансляции, после чего им приходилось либо читать текстовую трансляцию, или же искать другие ресурсы.

Комик и шоумен Тарас Стадницкий пошутил, что MEGOGO умышленно прерывали трансляцию, чтобы "мама не видела, как ее сыночка бьет какой-то гопаковатый украинец", а после того отправил им письмо с жалобой.

Также на MEGOGO пожаловались журналист Сергей Мисюра, блогер Алексей Казанцев, заслуженный тренер Владимир Кацман и множество других пользователей, которые не смогли посмотреть впечатляющий поединок Усик-Джошуа.

Почетный куратор батальона "Кривбасс" и бывший депутат Криворожского городского совета Николай Колесник отметил, что на украинских каналах вообще не было ни одной трансляции и это действительно огромная ошибка.

Колесник об отсутствии трансляции боя Усик-Джошуа

Самого Александра Усика после победы мало кто критиковал, однако не обошлось и без этого. В частности, украинский активист Сергей Стерненко во время боя опубликовал скриншоты, на которых говорится, что Усик снялся в российском фильме, где назвал украинцев и русских "одним народом" и "не решился назвать Крым украинским".

А вот журналист Аркадий Бабченко после того, как Усик завоевал четыре чемпионских пояса, написал, чтобы боксер шел в президенты.

Напомним, как сообщал "Телеграф", украинский боксер Александр Усик стал новым чемпионом в супертяжелом весе, победив в ночь на воскресенье, 26 сентября, британца Энтони Джошуа. Усик забрал себе все пояса Джошуа по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Британца от возможного нокаута спас только гонг, который заблаговременно раздался в 12-м раунде.