"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
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Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
После впечатляющей победы украинца Александра Усика в чемпионском поединке с британцем Энтони Джошуа сеть взорвалась положительными эмоциями и множеством комплиментов в адрес нового чемпиона среди супертяжей. Однако, не обошлось без скандала с трансляцией поединка в Украине.
"Телеграф" собрал реакции политиков и других общественных деятелей.
Так, после победы Александра Усика президент Украины Владимир Зеленский написал, что он совсем не сомневался, что именно таким результатом завершится бой и поздравил украинского боксера.
А на самом ринге в Лондоне (Великобритания) Александра Усика после боя поздравлял мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко. Он написал только одну фразу: "Нас устраивает только победа!" и прикрепил фото с Александром Усиком и Андреем Шевченко.
Бывший народный депутат и блогер Мустафа Найем после победы Александра Усика над Джошуа обратил внимание на слова, которые боксеры сказали после поединка. В частности, что Усик хочет завоевать все пояса, а потом спокойно заниматься семейными делами, а Джошуа сказал, что поражение для него стало хорошим уроком, однако он обязательно вернется на ринг.
Не обошлось во время боя Усика с Джошуа без скандалов. На этот раз проблемы возникли с трансляцией поединка на MEGOGO, которой фактически и не было. Пользователи сети один за другим сообщали, что их выбрасывало из трансляции, после чего им приходилось либо читать текстовую трансляцию, или же искать другие ресурсы.
Комик и шоумен Тарас Стадницкий пошутил, что MEGOGO умышленно прерывали трансляцию, чтобы "мама не видела, как ее сыночка бьет какой-то гопаковатый украинец", а после того отправил им письмо с жалобой.
Также на MEGOGO пожаловались журналист Сергей Мисюра, блогер Алексей Казанцев, заслуженный тренер Владимир Кацман и множество других пользователей, которые не смогли посмотреть впечатляющий поединок Усик-Джошуа.
Почетный куратор батальона "Кривбасс" и бывший депутат Криворожского городского совета Николай Колесник отметил, что на украинских каналах вообще не было ни одной трансляции и это действительно огромная ошибка.
Самого Александра Усика после победы мало кто критиковал, однако не обошлось и без этого. В частности, украинский активист Сергей Стерненко во время боя опубликовал скриншоты, на которых говорится, что Усик снялся в российском фильме, где назвал украинцев и русских "одним народом" и "не решился назвать Крым украинским".
А вот журналист Аркадий Бабченко после того, как Усик завоевал четыре чемпионских пояса, написал, чтобы боксер шел в президенты.
Напомним, как сообщал "Телеграф", украинский боксер Александр Усик стал новым чемпионом в супертяжелом весе, победив в ночь на воскресенье, 26 сентября, британца Энтони Джошуа. Усик забрал себе все пояса Джошуа по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Британца от возможного нокаута спас только гонг, который заблаговременно раздался в 12-м раунде.
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