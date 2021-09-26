Усик - Джошуа: видео боя

Александр Усик деклассировал чемпиона мира.

В субботу, 25 сентября, украинский боксер Александр Усик завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, победив в 12-и раундовом поединке британца Энтони Джошуа.

Усик с первых секунд начал давление на соперника, засыпая чемпиона массой ударов. Украинец брал раунд за раундом, и в итоге ситуация в поединке дошла до такой стадии, что британцу нужен был лишь нокаут. Однако, на удивление всех, украинец и не думал сбавлять обороты. В чемпионских раундах Александр блестяще атаковал и был легок на ногах, а в 12-м раунде британца спас гонг. Украинец, который весь бой не вкладывался в удары, в последней 3-минутке дал волю своим кулакам. AJ устоял, но уже осознал, что проиграл бой.

По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу Усику. Решение рефери — 117-112, 116-112, 115-113 в пользу украинца.

Для Александра эта победа стала 19-й в карьере при отсутствии поражений. AJ проиграл во второй раз, имея на своем счету 24 победы.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Лондоне.