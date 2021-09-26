Усик — Джошуа: відео бою

Олександр Усик декласував чемпіона світу.

У суботу, 25 вересня, український боксер Олександр Усик завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, перемігши в 12-і раундовому поєдинку британця Ентоні Джошуа.

Усик з перших секунд почав тиск на суперника, засипаючи чемпіона масою ударів. Українець брав раунд за раундом, і в підсумку ситуація в поєдинку дійшла до такої стадії, що британцеві потрібен був лише нокаут. Однак, на подив усіх, українець і не думав збавляти оберти. У чемпіонських раундах Олександр блискуче атакував і був легкий на ногах, а в 12-му раунді британця врятував гонг. Українець, який весь бій не вкладався в удари, в останній 3-хвилинці дав волю своїм кулакам. AJ встояв, але вже усвідомив, що програв бій.

За підсумками 12-й раундів всі судді віддали перемогу Усику. Рішення рефері — 117-112, 116-112, 115-113 на користь українця.

Для Олександра ця перемога стала 19-ю в кар’єрі при відсутності поразок. AJ програв вдруге, маючи на своєму рахунку 24 перемоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорсткий нокаут на вечорі боксу в Лондоні.