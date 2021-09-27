Усика в "Борисполі" зустріли як Героя: ексклюзивні фото та відео

Боксер не став затримуватися в Британії

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після тріумфу в Лондоні, де він переміг місцеву знаменитість Ентоні Джошуа і відібрав у того пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

До Києва новоспечений чемпіон повернувся в ніч на понеділок рейсом з Франкфурта-на-Майні. Незважаючи на те, що літак приземлився ближче до першої години ночі, в "Бориспіль" приїхали десятки уболівальників і журналістів. У тому числі на місці подій був наш фотокореспондент Ян Доброносов.

Усик разом з командою повернув в Україну чемпіонські пояси

Квіти, оплески й загальний тріумф — так Усика зустріли на рідній землі, в Україні.

Як відомо, бій Усик — Джошуа відбувся ввечері 25 вересня. Несподівано для багатьох українець не залишив шансів британцеві та перед обличчям місцевої публіки технічно розібрався з противником. Після 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Усику. Правда при очевидній перевазі українця британський суддя умудрився нарахувати практично нічию.

Цікаво, що в кінцівці лондонського бою українець практично нокаутував Джошуа, проте суддя заздалегідь зробив фінальний удар в гонг. Згідно з контрактом на бій, нас чекає бій-реванш. Усик натякнув, що хотів би провести його в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".