Усик — Джошуа: подробиці реваншу

Реваншу Усик — Джошуа бути.

У суботу, 25 вересня, в Лондоні Олександр Усик дав урок боксу Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Після поєдинку обидві сторони заявили про реванш.

У коментарі Behind The Gloves промоутер Усика Олександр Красюк повідомив, що працюючи над першим контрактом сторони довго тягнули, адже в тому числі і прописували опцію реваншу. Відповідно до угоди, Усик не зможе провести проміжний бій при активації Джошуа опції про негайний реванш.

Також сторона Усика прокоментувала можливість проведення реваншу і на прес-конференції після бою.

Ентоні, в свою чергу, заявив, що хоче реваншу і незабаром "повернеться з того місця, де він починав підготовку до Усика". Промоутер британця Едді Хірн в коментарі для skysports підтвердив, що AJ вимагає негайний реванш.

Місце проведення реваншу і дата другого бою між боксерами поки не називалася. Однак реванш між Джошуа і Енді Руїсом відбувся через 6 місяців після першого бою.

Бій Усик — Джошуа завершився перемогою українця за очками, однак один із суддів дав майже нічию. Статистика поєдинку також на боці українця. У нас на сайті доступне відео кращих моментів бою, який викликав чимало суперечок в мережі. Після поєдинку Олександр звернувся до українців.