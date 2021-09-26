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Усик — Джошуа: подробиці реваншу

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Усик — Джошуа Новина оновлена 26 вересня 2021, 11:43
Усик — Джошуа

Реваншу Усик — Джошуа бути.

У суботу, 25 вересня, в Лондоні Олександр Усик дав урок боксу Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Після поєдинку обидві сторони заявили про реванш.

У коментарі Behind The Gloves промоутер Усика Олександр Красюк повідомив, що працюючи над першим контрактом сторони довго тягнули, адже в тому числі і прописували опцію реваншу. Відповідно до угоди, Усик не зможе провести проміжний бій при активації Джошуа опції про негайний реванш.

Також сторона Усика прокоментувала можливість проведення реваншу і на прес-конференції після бою.

Ентоні, в свою чергу, заявив, що хоче реваншу і незабаром "повернеться з того місця, де він починав підготовку до Усика". Промоутер британця Едді Хірн в коментарі для skysports підтвердив, що AJ вимагає негайний реванш.

Місце проведення реваншу і дата другого бою між боксерами поки не називалася. Однак реванш між Джошуа і Енді Руїсом відбувся через 6 місяців після першого бою.

Бій Усик — Джошуа завершився перемогою українця за очками, однак один із суддів дав майже нічию. Статистика поєдинку також на боці українця. У нас на сайті доступне відео кращих моментів бою, який викликав чимало суперечок в мережі. Після поєдинку Олександр звернувся до українців.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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