Укр

Усик объяснил, почему его бой с Джошуа не показывали по ТВ в Украине

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 28 сентября 2021, 14:25
Александр Усик

Самый важный бой Александра Усика в карьере не показали отечественные телеканалы.

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик прокомментировал отсутствие трансляции его боя с бывшим обладателем титулов британцем Энтони Джошуа на украинском ТВ.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Александр отметил, что он не разбирается в вопросах организации трансляции, однако, по его мнению, если бы представители власти хотели организовать трансляцию боя на государственном канале, то с легкостью могли бы сделать это.

"Я считаю, что частные спортивные мероприятия не относятся к государству", — заявил Усик.

Также Усик поделился эмоциями от чемпионского боя в Лондоне.

А вот так Александр появился на пресс-конференции под песню Василия Жадана — "Браття":

Александр Усик в компании представителя Пари-Матч и промоутера Александра Красюка
Александр Усик в компании представителя Пари-Матч и промоутера Александра Красюка
Александр Усик провел в Киеве пресс-конференцию
Александр Усик провел в Киеве пресс-конференцию
Александр Усик пришел на пресс-конференцию в очках
Александр Усик пришел на пресс-конференцию в очках

Отметим, трансляция боя Усик — Джошуа в Украине осуществлялась на сервисе megogo.Однако из-за технических проблем платную трансляцию шоу увидели не все. Компания позже извинилась за ситуацию и заявила, что вернет деньги украинцам, которые столкнулись с проблемами.

Отметим, Усик победил Джошуа единогласным решением судей, однако без судейского скандала не обошлось. Британский рефери насчитал почти ничью, хотя статистика боя показала тотальное преимущество Александра в поединке. В Украине Усика встречали как героя.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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