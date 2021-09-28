Усик объяснил, почему его бой с Джошуа не показывали по ТВ в Украине
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Самый важный бой Александра Усика в карьере не показали отечественные телеканалы.
Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик прокомментировал отсутствие трансляции его боя с бывшим обладателем титулов британцем Энтони Джошуа на украинском ТВ.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Телеграфа".
Александр отметил, что он не разбирается в вопросах организации трансляции, однако, по его мнению, если бы представители власти хотели организовать трансляцию боя на государственном канале, то с легкостью могли бы сделать это.
"Я считаю, что частные спортивные мероприятия не относятся к государству", — заявил Усик.
Также Усик поделился эмоциями от чемпионского боя в Лондоне.
А вот так Александр появился на пресс-конференции под песню Василия Жадана — "Браття":
Отметим, трансляция боя Усик — Джошуа в Украине осуществлялась на сервисе megogo.Однако из-за технических проблем платную трансляцию шоу увидели не все. Компания позже извинилась за ситуацию и заявила, что вернет деньги украинцам, которые столкнулись с проблемами.
Отметим, Усик победил Джошуа единогласным решением судей, однако без судейского скандала не обошлось. Британский рефери насчитал почти ничью, хотя статистика боя показала тотальное преимущество Александра в поединке. В Украине Усика встречали как героя.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
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