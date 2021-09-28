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Усик пояснив, чому його бій з Джошуа не показували по ТБ в Україні

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Усик Новина оновлена 28 вересня 2021, 14:25
Олександр Усик

Найважливіший бій Олександра Усика в кар’єрі не показали вітчизняні телеканали.

Новоспечений чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик прокоментував відсутність трансляції його бою з колишнім володарем титулів британцем Ентоні Джошуа на українському ТБ.

Про це він розповів на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Олександр зазначив, що він не розбирається в питаннях організації трансляції, проте, на його думку, якби представники влади хотіли організувати трансляцію бою на державному каналі, то з легкістю могли б зробити це.

"Я вважаю, що приватні спортивні заходи не мають відношення до держави", — заявив Усик.

Також Усик поділився емоціями від чемпіонського бою в Лондоні.

А ось так Олександр з’явився на прес-конференції під пісню Василя Жадана — "Браття":

Олександр Усик в компанії представника Парі-Матч і промоутера Олександра Красюка
Олександр Усик в компанії представника Парі-Матч і промоутера Олександра Красюка
Олександр Усик провів у Києві прес-конференцію
Олександр Усик провів у Києві прес-конференцію
Олександр Усик прийшов на прес-конференцію в окулярах
Олександр Усик прийшов на прес-конференцію в окулярах

Відзначимо, трансляція бою Усик — Джошуа в Україні здійснювалася на сервісі megogo.Однако через технічні проблем платну трансляцію шоу побачили не всі. Компанія пізніше вибачилася за ситуацію і заявила, що поверне гроші українцям, які зіткнулися з проблемами.

Відзначимо, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, однак без суддівського скандалу не обійшлося. Британський рефері нарахував майже нічию, хоча статистика бою показала тотальну перевагу Олександра в поєдинку. В Україні Усика зустрічали як героя.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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