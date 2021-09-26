"Сімферополь — Україна": Усик в бою з Джошуа показав, чий Крим (фото)

Олександр Усик боксував з Ентоні Джошуа в патріотичних рукавичках.

У поєдинку за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO українець Олександр Усик боксував в незвичайних рукавичках.

Олександр для "бою мрії" вибрав рукавички з написами "Сімферополь" і "Україна".

На рукавичках Олександра були вкраплення жовтого і синього кольорів. На лівій красувався напис "Сімферополь", а на правій — "Україна". Мабуть, боксер таким чином відповів на запитання "Чий Крим?", хоча раніше заявляв, що "Крим — Божий" або "тих людей, які там живуть".

Ось так боксери перевіряли амуніцію перед боєм.

Бій Усик — Джошуа пройшов в Лондоні і завершився перемогою Олександра за очками. Судді віддали українцеві перемогу з рахунком 117-112, 116-112 і 115-113. Суддівські записки показали, що британський рефері практично нарахував нічию, проте статистика поєдинку повністю показує домінування Олександра, який після тріумфу в Лондоні став в один ряд з братами Кличко. У нас на сайті є відео бою, який викликав буру емоцій в мережі. Зараз і з боку британця, і з боку українця звучать заяви про реванш. AJ, до слова, скористається опцією про негайну організацію другого поєдинку.