"Симферополь — Украина": Усик в бою с Джошуа показал, чей Крым (фото)

Александр Усик боксировал с Энтони Джошуа в патриотических перчатках.

В поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик боксировал в необычных перчатках.

Александр для "боя мечты" выбрал перчатки с надписями "Симферополь" и "Украина".

На перчатках Александра были вкрапления желтого и синего цветов. На левой красовалась надпись "Симферополь", а на правой — "Украина". Видимо, боксер таким образом ответил на вопрос "Чей Крым?", хотя ранее заявлял, что "Крым — Божий" или "тех людей, которые там живут".

Вот так боксеры проверяли амуницию перед боем.

Бой Усик — Джошуа прошел в Лондоне и завершился победой Александра по очкам. Судьи отдали украинцу победу со счетом 117-112, 116-112 и 115-113. Судейские записки показали, что британский рефери практически насчитал ничью, однако статистика поединка полностью показывает доминирование Александра, который после триумфа в Лондоне добился славы братьев Кличко. У нас на сайте доступно видео боя, который вызвал бурую эмоций в сети. Сейчас и со стороны британца, и со стороны украинца звучат заявления о реванше. AJ, к слову, воспользуется опцией о незамедлительной организации второго поединка.