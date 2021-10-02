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Бій Ф’юрі — Уайлдер не покажуть по ТБ: де і коли дивитися поєдинок в Україні

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ф’юрі — Уайлдер Новина оновлена 02 жовтня 2021, 19:22
Ф’юрі — Уайлдер

Бій "Циганського короля" з "Бронзовим бомбардувальником" не покажуть по ТБ.

Тільки прогримів супербій за чемпіонський титул в хевівейті між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа, а любителів боксу знову чекає чемпіонський поєдинок в королівській вазі за пояси WBC і The Ring — Тайсон Ф’юрі — Деонтей Уайлдер. Шоу в Україні буде показано на сервісі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Вечір боксу за участю британця Ф’юрі і американця Уайлдера відбудеться в ніч на 10-е жовтня (час київський) в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. Трансляція шоу на megogo почнеться о 04:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку необхідна підписка (вартість пробної становить 29 грн). Крім того, "Телеграф" проведе онлайн трансляцію шоу в текстовому форматі, де будуть доступні головні новини вечора боксу в Лас-Вегасі.

Проморолик бою Ф’юрі — Уайлдер 3:

Нагадаємо, боксери зустрінуться в ринзі в третій раз. У першому бою, який відбувся у грудні 2018 рогу американець кілька разів посилав британця в нокдаун, але той піднімався і в підсумку зумів звести поєдинок до нічиєї.

Другий бій між боксерами відбувся у лютому 2020 року. Тоді Ф’юрі нокаутував Уайлдера в 7-му раунді.

Відзначимо, Олександр Усик своєю перемогою над AJ серйозно вплинув на стан справ у дивізіоні. Очікувалося, що в наступному поєдинку Джошуа зустрінеться з Ф’юрі або Уайлдером за звання абсолютного чемпіона світу, однак тепер з головним боєм в хевівейті прийдеться зачекати. Українець повинен насамперед дати реванш британцю.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Деонтей Уайлдер
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