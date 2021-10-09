Фьюри обратился к Усику перед боем с Уайлдером (видео)

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников шоу Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3.

Британский боксер, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри накануне своего боя с Деонтеем Уайлдером обратился к чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в том же весе украинцу Александру Усику.

Об этом сообщает страничка wbc_ukraine в Instagram.

"Цыганский король" довольно корректно передал привет своему потенциальному сопернику, отметив боксерское мастерство Усика, который показал выдающийся бокс в поединке с Энтони Джошуа. Также Тайсон рассказал, что ему понравилось смотреть бой Усик — Джошуа и пожелал Александру удачи в реванше, который намечен на март-апрель 2022 года.

"Привет, Александр. Очень хороший поединок, очень-очень хороший боксер, я действительно получил удовольствие от просмотра. Удачи и да благословит тебя Господь. Сделай свое дело в матче-реванше", — заявил Фьюри.

Отметим, накануне в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания, на которой Фьюри показал вес 125,65 кг, а его соперник — 107,95 кг. Добавим, что боксеры оскорбляли друг друга, а "Цыганский король" показал Уайлдеру неприличный жест.

Бой Фьюри — Уайлдер 3 состоится в ночь на 10-е октября (время киевское). Ранее "Телеграф" сообщал, кто фаворит в этом поединке, по мнению букмекеров.