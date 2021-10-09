Ф’юрі звернувся до Усика перед боєм з Вайлдером (відео)

У Лас-Вегасі відбулася церемонія зважування учасників шоу Тайсон Ф’юрі — Деонтей Вайлдер 3.

Британський боксер, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі напередодні свого бою з Деонтеєм Вайлдером звернувся до чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в тій же вазі українця Олександра Усика.

Про це повідомляє сторінка wbc_ukraine в Instagram.

"Циганський король" досить коректно передав привіт своєму потенційному суперникові, зазначивши боксерську майстерність Усика, який показав видатний бокс в поєдинку з Ентоні Джошуа. Також Тайсон розповів, що йому сподобалося дивитися бій Усик — Джошуа і побажав Олександру удачі в реванші, який намічений на березень-квітень 2022 року.

"Привіт, Олександр. Дуже хороший поєдинок, дуже-дуже хороший боксер, я дійсно отримав задоволення від перегляду. Успіху і нехай благословить тебе Господь. Зроби свою справу в реванші", — заявив Ф’юрі.

Відзначимо, напередодні в Лас-Вегасі пройшла церемонія зважування, на якій Ф’юрі показав вагу 125,65 кг, а його суперник — 107,95 кг. Додамо, що боксери ображали один одного, а "Циганський король" навіть показав Уайлдеру непристойний жест.

Бій Ф’юрі — Уайлдер 3 відбудеться в ніч на 10-е жовтня (час київський). Раніше "Телеграф" повідомляв, хто фаворит в цьому поєдинку, на думку букмекерів.