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Ф’юрі звернувся до Усика перед боєм з Вайлдером (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Тайсон Ф’юрі з представниками WBC Новина оновлена 09 жовтня 2021, 10:59
Тайсон Ф’юрі з представниками WBC

У Лас-Вегасі відбулася церемонія зважування учасників шоу Тайсон Ф’юріДеонтей Вайлдер 3.

Британський боксер, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі напередодні свого бою з Деонтеєм Вайлдером звернувся до чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в тій же вазі українця Олександра Усика.

Про це повідомляє сторінка wbc_ukraine в Instagram.

"Циганський король" досить коректно передав привіт своєму потенційному суперникові, зазначивши боксерську майстерність Усика, який показав видатний бокс в поєдинку з Ентоні Джошуа. Також Тайсон розповів, що йому сподобалося дивитися бій Усик — Джошуа і побажав Олександру удачі в реванші, який намічений на березень-квітень 2022 року.

"Привіт, Олександр. Дуже хороший поєдинок, дуже-дуже хороший боксер, я дійсно отримав задоволення від перегляду. Успіху і нехай благословить тебе Господь. Зроби свою справу в реванші", — заявив Ф’юрі.

Відзначимо, напередодні в Лас-Вегасі пройшла церемонія зважування, на якій Ф’юрі показав вагу 125,65 кг, а його суперник — 107,95 кг. Додамо, що боксери ображали один одного, а "Циганський король" навіть показав Уайлдеру непристойний жест.

Бій Ф’юрі — Уайлдер 3 відбудеться в ніч на 10-е жовтня (час київський). Раніше "Телеграф" повідомляв, хто фаворит в цьому поєдинку, на думку букмекерів.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик #Деонтей Вайлдер
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