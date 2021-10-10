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"Спадкоємець" Кличка побив американця на вечорі боксу Ф’юрі — Уайлдер 3 (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Віктор Вихрист Новина оновлена 10 жовтня 2021, 04:51
Віктор Вихрист

Віктор Вихрист проявив себе на грандіозному вечорі боксу.

У ніч на 10-е жовтня (час київський) в андеркарді шоу Тайсон Ф’юрі — Деонтей Уайлдер непереможний український боксер-суперваговик Віктор Вихрист здобув дострокову перемогу.

Розігрівати публіку перед головним боєм вечора боксу довелося українцю Віктору Вихристу (8-0, 6 KO) і американцеві Майку Маршаллу (6-2-1). "Спадкоємець" Кличко (так називають Віктора за схожий стиль ведення бою і габарити) досить швидко вирішив усі питання про переможця. У другому раунді Віктор на прізвисько "Фауст" положив суперника на канвас, відправивши в нокдаун, а в третьому — здобув дострокову перемогу після шикарної серійної роботи.

Відео нокауту в бою Вихрист — Маршалл:

Таким чином, непереможний українець здобув восьму перемогу поспіль, шість з яких нокаутом. Маршалл програв вдруге, маючи в своєму послужному списку 6 перемог і одну нічию.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що говорили Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф’юрі про Олександра Усика перед своїм третім поєдинком. До слова, "Циганський Король" звернувся до українця перед реваншем з "Бронзовим бомбардувальником".

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Віктор Вихрист #Деонтей Вайлдер
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