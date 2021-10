Американський суперваговик нокаутував раніше небитого росіянина (відео)

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) в андеркарді шоу Тайсон Ф’юрі — Деонтей Вайлдер відбувся бій між небитими раніше боксерами суперважкої ваги американцем Джаредом Андерсоном і росіянином Володимиром Терьошкіним.

33-річний росіянин не зміг нав’язати опір спаринг-партнеру Тайсона Ф’юрі. Андерсон вже в другому раунді здобув дострокову перемогу після втручання рефері, який вирішив врятувати здоров’я росіянину. Для непереможного Джареда на прізвисько "Великий малюк" цей успіх став 10-м в кар’єрі. Терьошкін, який в свій час був спаринг-партнером Володимира Кличка, програв вперше, маючи в своєму послужному списку 22 перемоги і одну нічию.

Відео нокауту в бою Джаред Андерсон — Володимир Терьошкін:

Jared Anderson made quick work of Vladimir Tereshkin to kick off the #FuryWilder3 PPV card. @TeamBigBabyy



