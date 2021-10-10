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Американський суперваговик нокаутував раніше небитого росіянина (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Джаред Андерсон — Володимир Терьошкін Новина оновлена 10 жовтня 2021, 05:39
Джаред Андерсон — Володимир Терьошкін

На вечорі боксу Ф’юрі — Вайлдер 3 відбувся видовищний поєдинок.

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) в андеркарді шоу Тайсон Ф’юрі — Деонтей Вайлдер відбувся бій між небитими раніше боксерами суперважкої ваги американцем Джаредом Андерсоном і росіянином Володимиром Терьошкіним.

33-річний росіянин не зміг нав’язати опір спаринг-партнеру Тайсона Ф’юрі. Андерсон вже в другому раунді здобув дострокову перемогу після втручання рефері, який вирішив врятувати здоров’я росіянину. Для непереможного Джареда на прізвисько "Великий малюк" цей успіх став 10-м в кар’єрі. Терьошкін, який в свій час був спаринг-партнером Володимира Кличка, програв вперше, маючи в своєму послужному списку 22 перемоги і одну нічию.

Відео нокауту в бою Джаред Андерсон — Володимир Терьошкін:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ранньому андеркарді вечора боксу в Лас-Вегасі український боксер-суперваговик Віктор Вихрист здобув ефектну перемогу нокаутом над американцем Майком Маршаллом.

Нагадаємо, перед третім боєм з Деонтеєм Вайлдером Тайсон Ф’юрі отримав від WBC цінний подарунок, зроблений в Україні.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Володимир Терешкін #Джаред Андерсон
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