Американський суперваговик нокаутував раніше небитого росіянина (відео)

На вечорі боксу Ф’юрі — Вайлдер 3 відбувся видовищний поєдинок.

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) в андеркарді шоу Тайсон Ф’юрі — Деонтей Вайлдер відбувся бій між небитими раніше боксерами суперважкої ваги американцем Джаредом Андерсоном і росіянином Володимиром Терьошкіним.

33-річний росіянин не зміг нав’язати опір спаринг-партнеру Тайсона Ф’юрі. Андерсон вже в другому раунді здобув дострокову перемогу після втручання рефері, який вирішив врятувати здоров’я росіянину. Для непереможного Джареда на прізвисько "Великий малюк" цей успіх став 10-м в кар’єрі. Терьошкін, який в свій час був спаринг-партнером Володимира Кличка, програв вперше, маючи в своєму послужному списку 22 перемоги і одну нічию.

Відео нокауту в бою Джаред Андерсон — Володимир Терьошкін:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ранньому андеркарді вечора боксу в Лас-Вегасі український боксер-суперваговик Віктор Вихрист здобув ефектну перемогу нокаутом над американцем Майком Маршаллом.

Нагадаємо, перед третім боєм з Деонтеєм Вайлдером Тайсон Ф’юрі отримав від WBC цінний подарунок, зроблений в Україні.