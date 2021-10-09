Український ювелір зробив унікальний перстень з діамантами для Тайсона Ф’юрі (відео)

Тайсон Ф’юрі перед третім боєм з Деонтеєм Вайлдером отримав презент з України.

Британський боксер-суперваговик, чемпіон світу за версією Світової боксерської ради (WBC) Тайсон Ф’юрі напередодні бою з американцем Деонтеем Вайлдером отримав цінний подарунок, зроблений в Україні.

Про це повідомляє wbc_ukraine на своїй сторінці в Instagram.

Для британця в Україні був виготовлений особливий перстень (40 грам золота вищої проби), прикрашений діамантами і смарагдами. На ньому красується логотипи WBC і Gypsy King ( "Циганський король" — прізвисько боксера, — прим. ред.) Подарунок чемпіону вручив президент WBC Маурісіо Сулейман. Відзначимо, перстень був зроблений в Україні відомим вітчизняним ювеліром В’ячеславом Бульковським, який спеціалізується на ювелірних прикрасах для боксерів.

"Телеграф" нагадує, що бій Вайлдер — Ф’юрі 3 відбудеться в Лас-Вегасі (штат Невада, США) в ніч на 10-е жовтня (час київський). На думку букмекерів, Тайсон — однозначний фаворит поєдинку. До слова, британець виявився значно важче американця, а після церемонії зважування він звернувся до Олександра Усика, який недавно став чемпіоном світу в хевівейті відразу в декількох версіях.