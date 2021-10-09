Украинский ювелир сделал уникальный перстень с бриллиантами для Тайсона Фьюри (видео)

Тайсон Фьюри перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером получил презент из Украины.

Британский боксер-супертяж, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри накануне боя с американцем Деонтеем Уайлдером получил ценный подарок, сделанный в Украине.

Об этом сообщает wbc_ukraine на своей страничке в Instagram.

Для британца в Украине был сделан особый перстень (40 грамм золота высшей пробы), украшенный бриллиантами и изумрудами. На нем красуется логотипы WBC и Gypsy King ("Цыганский король" — прозвище боксера, — прим. ред.) Подарок чемпиону вручил президент WBC Маурисио Сулейман. Отметим, перстень был сделан в Украине известным отечественным ювелиром Вячеславом Бульковским, который специализируется на ювелирных украшениях для боксеров.

"Телеграф" напоминает, что бой Уайлдер — Фьюри 3 состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 10-е октября (время киевское). По мнению букмекеров, Тайсон — однозначный фаворит поединка. К слову, британец оказался значительно тяжелее американца, а после церемонии взвешивания он обратился к Александру Усику, который недавно стал чемпионом мира в хевивейте сразу по нескольких версиям.