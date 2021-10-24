Онук Мохаммеда Алі загасив світло супернику (відео)
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Ніко Алі Уолш провів другий бій в профі.
У ніч на неділю, 24 жовтня (час київський), в американській Атланті (штат Джорджія) відбувся великий вечір профі-боксу Джеймел Херрінг — Шакур Стівенсон. В андеркарді шоу ударно виступив Ніко Алі Уолш, онук легенди боксу Мохаммеда Алі.
21-річний Алі проводив 4-раундовий поєдинок з 36-річним американцем Джеймсом Уестлі. Бій не тривав всю дистанцію, а був зупинений після двох нокдаунів у виконанні онука легендарного боксера. У 3-му раунді Джеймс пропустив важкий удар, після чого рефері зупинив дуель, зафіксувавши перемогу Ніко технічним нокаутом.
Відео нокауту в бою Ніко Алі Уолш — Джеймс Уестлі:
Таким чином, середньоваговик Ніко Алі Уолш виграв два бої з двох. Уестлі, в свою чергу, програв вперше, маючи на рахунку одну перемогу в кар’єрі.
Нагадаємо, Ніко дебютував в профі з яскравої перемоги над Джорданом Віксом за 70 секунд.
Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на вечорі боксу Ф’юрі — Уайлдер 3. Американець Джаред Андерсон за два раунди знищив росіянина Володимира Терьошкіна.
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