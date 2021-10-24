Потенційний суперник Ломаченка відправив співвітчизника в стоячий нокаут (відео)

Шакур Стівенсон став чемпіоном світу в другій ваговій категорії.

У ніч на 24 жовтня (час київський) в Атланті (штат Джорджія) відбувся великий вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank, в головному бою якого на рингу билися американці Джеймел Херрінг і Шакур Стівенсон.

24-річний Стівенсон володів відчутною перевагою по ходу в бою, а в 10-му раунді рефері зупинив побиття 35-річного Херрінга, при цьому Джеймел все ще стояв на ногах, але пропускав практично всі викинуті суперником удари.

Відео нокауту в бою Херрінг — Стівенсон:

Відео кращих моментів бою Херрінг — Стівенсон:

Таким чином, непереможний Стівенсон здобув 17-ту перемогу в профі і виграв чемпіонський пояс в першій легкій вазі за версією WBO. Раніше він володів титулом Організації в напівлегкій вазі. Джеймел, в свою чергу, програв утретє, маючи на рахунку 23 перемоги.

Відзначимо, Шакур є потенційним суперником Василя Ломаченка, які б’ється на одну вагову категорію вище. У обох боксерів один промоутер, що полегшує завдання організації поєдинку. Правда, на даний момент Василь зосереджений на легкій вазі, а Шакур хоче провести об’єднавчий поєдинок з Оскаром Вальдесом у першій легкій вазі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що WBA готує турнір чемпіонів в суперважкій вазі.