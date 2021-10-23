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Для Усика готують чотирьох чемпіонів: хто вони

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик Новина оновлена 23 жовтня 2021, 17:56
Олександр Усик

WBA придумала, як знайти суперника для Олександра Усика.

Після перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа ситуація в суперважкій вазі значно ускладнилася, адже бій за титул абсолютного чемпіона світу (Джошуа — Ф’юрі) по суті зірвався. Тепер Всесвітня боксерська асоціація (WBA) готує для Усика свого претендента, а ім’я суперника українця буде визначено на турнірі чемпіонів.

Про це повідомляє worldboxingnews.

Поки українець буде проводити обов’язковий реванш з AJ, WBA влаштує турнір для визначення претендента на основний титул асоціації, яким володіє Олександр.

Очікується, що в турнірі візьмуть участь такі боксери:

  • непереможний американець, "регулярний" чемпіон WBA Тревор Брайан (21-0, 15 КО)
  • "золотий" чемпіон WBA Роберт Хеленіус (31-3, 20 КО)
  • колишній "тимчасовий" чемпіон WBA Даніель Дюбуа (17-1, 16 КО)
  • чемпіон WBA "у відпустці" сирієць Мануель Чарр (32-4, 18 КО).
Мануель Чарр
Мануель Чарр
Тревор Брайан
Тревор Брайан
Роберт Хеленіус
Роберт Хеленіус
Даніель Дюбуа
Даніель Дюбуа

Таким чином, WBA хоче визначити єдиного чемпіона у своїй організації в суперважкій вазі. Таку ж політику Асоціація проводить і в інших вагових категоріях.

Раніше "Телеграф" повідомляв про терміни проведення реваншу Усик — Джошуа.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик
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