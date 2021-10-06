Реванш з Джошуа відкладається: у Усика проблеми зі здоров’ям

Ентоні Джошуа серйозно травмував Олександра Усика в першому бою.

Едді Гірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа, який у вересні зазнав поразки в бою з Олександром Усиком, розповів, що реванш з українцем відкладається на 1-2 місяці в зв’язку з травмою новоспеченого чемпіона світу в хевівейті.

Про це функціонер повідав в коментарі для boxing247.

За словами промоутера, Усик не зможе найближчим часом почати підготовку до реваншу с AJ через серйозне розсічення. Планується, що українець почне цілеспрямовано готуватися до поєдинку в грудні, а тому його бій з британцем в лютому-березні 2022 року малоймовірний. Гірн зазначив, що друга сутичка боксерів, ймовірно, відбудеться в квітні.

"У Усика було жахливе розсічення. Я впевнений, що він, ймовірно, хоче відпочити. Так що він не буде вести серйозну підготовку до реваншу до грудня. Ми почнемо щось планувати пізніше", — розповів Гірн.

Додамо, що Усику зашили рану відразу ж після бою.

До слова, відстрочка реваншу може позначитися на користь проведення бою в Україні, адже в лютому на НСК "Олімпійський" боксерам явно заважав би мороз.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа рішенням суддів, правда, британський суддя якимось чином нарахував майже нічию. У нас на сайті доступні хайлайти протистояння. Статистика поєдинку показує повну домінацію українця в рингу. Відзначимо, AJ активував опцію реваншу відразу ж після бою. Тепер Усик зобов’язаний провести свій наступний поєдинок саме з британцем.