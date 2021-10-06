Реванш с Джошуа откладывается: у Усика проблемы со здоровьем

Энтони Джошуа серьезно потрепал Александра Усика в первом бою.

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, который в сентябре потерпел поражение в бою с Александром Усиком, рассказал, что реванш с украинцем откладывается на 1-2 месяца в связи с травмой новоиспеченного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом функционер поведал в комментарии для boxing247.

По словам промоутера, Усик не сможет в ближайшее время начать подготовку к реваншу с AJ из-за серьезного рассечения. Планируется, что украинец начнет целенаправленно готовиться ко 2-му поединку в декабре, а потому его бой с британцем в феврале-марте 2022 года маловероятен. Хирн отметил, что вторая схватка боксеров, вероятно, состоится в апреле.

"У Усика было ужасное рассечение. Я уверен, что он, вероятно, хочет отдохнуть. Так что он не будет вести серьезную подготовку к реваншу до декабря. Мы начнем что-то планировать позднее", — рассказал Хирн.

Добавим, что Усику зашили рану сразу же после боя.

К слову, отсрочка реванша может сказаться на пользу проведения боя в Украине, ведь в феврале на НСК "Олимпийский" боксерам будет явно мешать мороз.

Напомним, Усик победил Джошуа решением судей, правда, британский судья каким-то образом насчитал почти ничью. У нас на сайте доступны хайлайты противостояния. Статистика поединка показывает полную доминацию украинца в ринге. Отметим, AJ активировал опцию реванша сразу же после боя. Теперь Усик обязан провести свой следующий поединок именно с британцем.