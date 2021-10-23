Укр

Для Усика готовят четырех чемпионов: кто они

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Усик Новость обновлена 23 октября 2021, 17:56
Александр Усик

WBA придумала, как найти соперника для Александра Усика.

После победы Александра Усика над Энтони Джошуа ситуация в супертяжелом весе значительно усложнилась, ведь бой за титул абсолютного чемпиона мира (Джошуа — Фьюри) по сути сорвался. Теперь Всемирная боксерская ассоциация (WBA) готовит для Усика своего претендента, а имя соперника украинца будет определено на турнире чемпионов.

Об этом сообщает worldboxingnews.

Пока украинец будет проводить обязательный реванш с AJ, WBA устроит турнир для определения претендента на основной титул ассоциации, которым владеет Александр. 

Ожидается, что в турнире примут участие такие боксеры:

  • непобедимый американец, "регулярный" чемпион WBA Тревор Брайан (21-0, 15 КО)
  • "золотой" чемпион WBA Роберт Хелениус (31-3, 20 КО)
  • бывший "временный" чемпион WBA Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО)
  • чемпион WBA "в отпуске" сириец Мануэль Чарр (32-4, 18 КО).
Мануэль Чарр
Мануэль Чарр
Тревор Брайан
Тревор Брайан
Роберт Хелениус
Роберт Хелениус
Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа

Таким образом, WBA хочет определить единственного чемпиона в своей организации в супертяжелом весе. Такую же политику Ассоциация проводит и в других весовых категориях.

Ранее "Телеграф" сообщал о сроках проведения реванша Усик — Джошуа.

Теги:
#Бокс #Александр Усик
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