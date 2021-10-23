Для Усика готовят четырех чемпионов: кто они
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WBA придумала, как найти соперника для Александра Усика.
После победы Александра Усика над Энтони Джошуа ситуация в супертяжелом весе значительно усложнилась, ведь бой за титул абсолютного чемпиона мира (Джошуа — Фьюри) по сути сорвался. Теперь Всемирная боксерская ассоциация (WBA) готовит для Усика своего претендента, а имя соперника украинца будет определено на турнире чемпионов.
Об этом сообщает worldboxingnews.
Пока украинец будет проводить обязательный реванш с AJ, WBA устроит турнир для определения претендента на основной титул ассоциации, которым владеет Александр.
Ожидается, что в турнире примут участие такие боксеры:
- непобедимый американец, "регулярный" чемпион WBA Тревор Брайан (21-0, 15 КО)
- "золотой" чемпион WBA Роберт Хелениус (31-3, 20 КО)
- бывший "временный" чемпион WBA Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО)
- чемпион WBA "в отпуске" сириец Мануэль Чарр (32-4, 18 КО).
Таким образом, WBA хочет определить единственного чемпиона в своей организации в супертяжелом весе. Такую же политику Ассоциация проводит и в других весовых категориях.
Ранее "Телеграф" сообщал о сроках проведения реванша Усик — Джошуа.
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