Для Усика готовят четырех чемпионов: кто они

WBA придумала, как найти соперника для Александра Усика.

После победы Александра Усика над Энтони Джошуа ситуация в супертяжелом весе значительно усложнилась, ведь бой за титул абсолютного чемпиона мира (Джошуа — Фьюри) по сути сорвался. Теперь Всемирная боксерская ассоциация (WBA) готовит для Усика своего претендента, а имя соперника украинца будет определено на турнире чемпионов.

Об этом сообщает worldboxingnews.

Пока украинец будет проводить обязательный реванш с AJ, WBA устроит турнир для определения претендента на основной титул ассоциации, которым владеет Александр.

Ожидается, что в турнире примут участие такие боксеры:

непобедимый американец, "регулярный" чемпион WBA Тревор Брайан (21-0, 15 КО)

(21-0, 15 КО) "золотой" чемпион WBA Роберт Хелениус (31-3, 20 КО)

(31-3, 20 КО) бывший "временный" чемпион WBA Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО)

(17-1, 16 КО) чемпион WBA "в отпуске" сириец Мануэль Чарр (32-4, 18 КО).

Мануэль Чарр

Тревор Брайан

Роберт Хелениус

Даниэль Дюбуа

Таким образом, WBA хочет определить единственного чемпиона в своей организации в супертяжелом весе. Такую же политику Ассоциация проводит и в других весовых категориях.

Ранее "Телеграф" сообщал о сроках проведения реванша Усик — Джошуа.