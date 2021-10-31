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Відомого супертяжа звинуватили у симуляції нокауту (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ален Бабіч та Ерік Моліна Новина оновлена 31 жовтня 2021, 10:47
Ален Бабіч та Ерік Моліна

Колишній претендент не чемпіонський титул опинився у дивному нокауті.

У суботу, 30 жовтня, відбувся вечір професійного боксу в Лондоні, в андеркарді якого в рамках поєдинку гевівейту виступили хорват Ален Бабіч (9-0, 9 КО) та американець Ерік Моліна (28-8, 20 КО), який нещодавно зламав ринг на шоу боксу у Мексиці.

30-річний Бабич відправив 39-річного суперника в нокдаун вже на перших секундах бою. А у другому раунді ситуація повторилася двічі. Американець впав на канвас не в результаті удару, а підвівшись, навіть не думав продовжувати поєдинок. У результаті рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу непереможного "Дикуна" технічним нокаутом. Ален виграв усі свої 9 боїв достроково. Моліна, у свою чергу, програв у 8-й раз, маючи у своєму послужному списку 28 перемог.

Найкращі моменти бою Ален Бабіч — Ерік Моліна:

У коментарях під відео заявили, що Моліна симулював і запропонували промоутеру Едді Хірну не запрошувати боксера на майбутні вечори боксу.

Зазначимо, Моліна раніше котирувався дуже високо у рейтингах суперваговиків. Він навіть встиг провести два чемпіонські поєдинки з Деонтеєм Вайлдером та Ентоні Джошуа (обидва завершилися поразкою нокаутом для Еріка).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перспективний боксер програв нокаутом у бою із досвідченим ветераном.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Ерік Моліна
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