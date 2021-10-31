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"Найстрашніший хлопець у ринзі": суддя налякав усіх в бою "двійника" Усика (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Спаринг-партнер Ентоні Джошуа Томас Карті здобув перемогу Новина оновлена 31 жовтня 2021, 19:55
Спаринг-партнер Ентоні Джошуа Томас Карті здобув перемогу

Спаринг-партнер Ентоні Джошуа здобув другу перемогу у профі.

У суботу, 30 жовтня, у Лондоні відбувся великий вечір професійного боксу за участю суперваговиків, зокрема ірландський проспект Томас Карті провів дуель з латвійським ветераном Ігорсом Васильєвсом.

26-річний Карті, якого екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа взяв до себе у тренувальний табір для підготовки до бою з Олександром Усиком, здобув перемогу вже у 3-му раунді. Під завісу трихвилинки ірландець притис 38-річного латвійця до канатів і поклав того на канвас серією потужних ударів.

Повне відео бою Томас Карті — Ігорс Васильєвс:

Зазначимо, користувачів мережі найбільше у цьому поєдинку здивував рефері у ринзі. Суддя так голосно кричав, що розсмішив глядачів.

"Суддя — найстрашніший хлопець у ринзі", — написав один із любителів боксу.

Примітно, що в таборі AJ Карті мав виконувати роль "двійника" Усика, імітуючи стійку шульги Олександра. Як виявилось, Джошуа не допомогла допомога ірландця, адже британець без шансів програв українцю у чемпіонському поєдинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Лондоні глядачі стали свідками брутального нокауту у виконанні боксера-важковаговика.

Теги:
#Бокс #Нокаут
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