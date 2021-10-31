Правою у щелепу: непереможний боксер загасив світло супернику в 1-му раунді (відео)

На вечорі боксу в Лондоні було жарко.

У суботу, 30 жовтня, в Лондоні відбувся великий вечір професійного боксу від компанії Matchroom Boxing, в якому взяв участь і відомий американський суперваговик Ерік Моліна.

В андеркарді шоу також виступили боксери 1-ї важкої ваги (до 90,718 кг) непереможний британець Джордан Томпсон і поляк Петро Подлуцкі. Вже у першому раунді 28-річний Томпсон зупинив 33-річного суперника. За 17 секунд до кінця першої 3-хвилинки досвідчений поляк пропустив важкий удар з правої і опинився в нокауті. У підсумку Джордан здобув свою 11-ту перемогу у профі, 9 із яких дострокові. Петро, у свою чергу, програв ушосте у 12-ти поєдинках.

Повне відео бою Джордан Томпсон — Петро Подлуцкі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Лондоні 30 жовтня супертяж Джонні Фішер на прізвисько "Бик з Ромфорда" за два раунди побив іспанського гіганта Альваро Терреро.

Крім того, на вечорі боксу в Нью-Йорку чемпіонський поєдинок Хосе Сепеда — Хосуе Варгас завершився "нокаутом року".

Нагадаємо, на шоу боксу в Лондоні 29 жовтня стався гучний апсет.