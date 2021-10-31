"Бик" за два раунди забив іспанського гіганта (відео)

На вечорі боксу в Лондоні було на що подивитись.

У суботу, 30 жовтня, в Лондоні на арені О2 пройшов великий вечір профі-боксу за участю суперваговиків, зокрема на ринг вийшли британський боксер Джонні Фішер на прізвисько "Бик з Ромфорда" та іспанський гігант Альваро Терреро.

22-річний Фішер з перших секунд узяв контроль над перебігом поєдинку і кілька разів відправляв суперника в нокдаун. У другому раунді Терреро впав на канвас втретє, і Фішер почав святкувати перемогу ще до суддівського вердикту. У результаті рефері таки зупинив бій, зафіксувавши перемогу непереможного британця технічним нокаутом.

Найкращі моменти бою Джонні Фішер — Альваро Терреро:

На рахунку Фішера, який є спаринг партнером чемпіона WBC Тайсона Фьюрі, 4 перемоги у профі. 34-річний Терреро програв у 14-й раз, маючи у своєму послужному списку 5 перемог та 2 нічиїх.

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на вечорі боксу в Лондоні 29 жовтня. Крім того, ефектна зупинка бою була зафіксована на шоу в Атланті. Там же свою чергову перемогу здобули син Евандера Холіфілда та онук Мохаммеда Алі.