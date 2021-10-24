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Боксер брутально нокаутував суперника в дебютному бою (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ентоан Кобб — Джерріон Кемпбелл Новина оновлена 24 жовтня 2021, 16:36
Ентоан Кобб — Джерріон Кемпбелл

Глядачі в Атланті стали свідками неймовірного нокауту.

У ніч на неділю, 24 жовтня (час київський), в Атланті (США, штат Джорджія) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій Джеймел Херрінг — Шакур Стівенсон. В андеркарді шоу також було на що подивитися, зокрема, американець Ентоан Кобб видовищно стартував на профі-ринзі.

Кобб, який виступає в першій напівсередній вазі (до 63,503 кг) зустрівся в ринзі зі співвітчизником Джерріоном Кемпбеллом. Вже на першій хвилині поєдинку Ентоан потужним ударом з правої потрапив прямо в голову супернику, після чого той звалився на канати, які пом’якшили падіння. Рефері тут же зупинив сутичку, адже на Джерріоні не було лиця.

Відео нокауту в бою Ентоан Кобб — Джерріон Кемпбелл:

Кобб вдало стартував на професійному ринзі, а ось Кемпбелл, в свою чергу, програв вдруге, маючи в своєму послужному списку дві перемоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Атланті ефектні перемоги здобули син Евандера Холіфілда і онук Мохаммеда Алі.

Теги:
#Бокс #Нокаут
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