Боксер брутально нокаутировал соперника в дебютном бою (видео)

Зрители в Атланте стали свидетелями невероятного нокаута.

В ночь на воскресенье, 24 октября (время киевское), в Атланте (США, штат Джорджия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Джеймел Херринг — Шакур Стивенсон. В андеркарде шоу также было на что посмотреть, в частности, американец Энтоан Кобб зрелищно стартовал на профи-ринге.

Кобб, который выступает в первом полусреднем весе (до 63,503 кг) встретился в ринге с соотечественником Джеррионом Кэмпбеллом. Уже на первой минуте поединка Энтоан мощнейшим ударом с правой попал прямо в голову сопернику, после чего тот рухнул на канаты, которые смягчили падение. Рефери тут же остановил схватку, ведь на Джеррионе не было лица.

Видео нокаута в бою Энтоан Кобб - Джеррион Кэмпбелл:

Кобб удачно стартовал на профессиональном ринге, а вот Кэмпбелл, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке две победы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Атланте эффектные победы добыли сын Эвандера Холифилда и внук Мохаммеда Али.