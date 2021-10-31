"Бык" за два раунда забил испанского гиганта (видео)

На вечере бокса в Лондоне было на что посмотреть.

В субботу, 30 октября, в Лондоне на арене О2 прошел большой вечер профи-бокса с участием супертяжей, в частности на ринг вышли британский боксер Джонни Фишер по прозвищу "Бык из Ромфорда" и испанский гигант Альваро Терреро.

22-летний Фишер с первых секунд взял контроль над ходом поединка и несколько раз отправлял соперника в нокдаун. Во втором раунде Терреро рухнул на канвас в третий раз, и Фишер начал праздновать победу еще до судейского отчета. В итоге рефери таки остановил схватку, зафиксировав победу непобедимого британца техническим нокаутом.

Лучшие моменты боя Джонни Фишер — Альваро Терреро:

На счету Фишера, который является спарринг партнером чемпиона WBC Тайсона Фьюри, 4 победы в профи. 34-летний Терреро проиграл в 14-й раз, имея в своем послужном списке 5 побед и 2 ничьих.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Лондоне 29 октября. Кроме того, эффектная остановка боя была зафиксирована на шоу в Атланте. Там же свою очередную победу добили сын Эвандера Холифилда и внук Мохаммеда Али.