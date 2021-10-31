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Обличчям у канвас: чемпіонський бій завершився нокаутом року (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Хосе Сепеда у першому раунді відправив Хосуе Варгаса у нокаут. Новина оновлена 31 жовтня 2021, 12:46
Хосе Сепеда у першому раунді відправив Хосуе Варгаса у нокаут.

Дивовижний нокаут стався у Нью-Йорку.

У ніч на неділю, 31 жовтня, у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden відбувся великий вечір профі-боксу, головною подією якого став супербій суперлегковаговиків (до 63,5 кг) Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) — Хосуе Варгас (19-2, 9 КО).

32-річний американець Сепеда вже у першому раунді переміг 23-річного пуерториканця Варгаса. Вже на 2-й хвилині поєдинку Хосуе нарвався на важкий зустрічний удар. Він зумів піднятися, проте лише для того, щоби бути нокаутованими за лічені секунди в кутку рингу. Таким чином, Хосе захистив пояс WBC Silver у суперлегкій вазі.

Відео нокауту в бою Хосе Сепеда — Хосуе Варгас:

Найкращі моменти бою Хосе Сепеда — Хосуе Варгас:

Додамо, що між боксерами стався інцидент на зважуванні:

Сепеда здобув 35 перемогу в профі при двох поразках. Варгас, у свою чергу, програв удруге, маючи на рахунку 19 перемог.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорсткий нокаут на вечорі боксу в Лондоні 30 жовтня. Там же відомий суперваговик зазнав поразки нокаутом, однак у мережі припустили, що гігант симулював.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Хосе Сепеда
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