Лицом в канвас: чемпионский бой завершился нокаутом года (видео)

Удивительный нокаут произошел в Нью-Йорке.

В ночь на воскресенье, 31 октября, в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоялся большой вечер профи-бокса, главным событием которого стал супербой суперлегковесов (до 63,5 кг) Хосе Сепеда (35-2, 27 KO) - Хосуэ Варгас (19-2, 9 KO).

32-летний американец Сепеда уже в первом раунде победил 23-летнего пуэрториканца Варгаса. Уже на 2-й минуте поединка Хосуэ нарвался на тяжелейший встречный удар. Он сумел подняться, однако лишь для того, чтобы быть нокаутированы в считанные секунды в углу ринга. Таким образом, Хосе защитил пояс WBC Silver в суперлегком весе.

Видео нокаута в бою Хосе Сепеда — Хосуэ Варгас:

Лучшие моменты боя Хосе Сепеда — Хосуэ Варгас:

Добавим, что между боксерами произошел инцидент на взвешивании:

Сепеда добыл 35-ю победу в профи при двух поражениях. Варгас, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея на счету 19 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Лондоне 30 октября. Там же известный супертяж потерпел поражение нокаутом, однако в сети предположили, что гигант симулировал.