Укр

Правым в челюсть: непобедимый боксер потушил свет сопернику в 1-м раунде (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Джордан Томпсон Новость обновлена 31 октября 2021, 18:15
Джордан Томпсон

На вечере бокса в Лондоне было жарко.

В субботу, 30 октября, в Лондоне состоялся большой вечер профессионального бокса от компании Matchroom Boxing, в котором поучаствовал и известный американский супертяж Эрик Молина.

В андеркарде шоу также выступили боксеры 1-го тяжелого веса (до 90,718 кг) непобедимый британец Джордан Томпсон и поляк Петр Подлуцки. Уже в первом раунде 28-летний Томпсон остановил 33-летнего соперника. За 17 секунд до конца первой 3-минутки опытный поляк пропустил тяжелейший удар с правой и оказался в нокауте. В итоге Джордан добыл свою 11-ю победу в профи, 9 из которых досрочные. Петр, в свою очередь проиграл в шестой раз в 12-и поединках.

Полное видео боя Джордан Томпсон — Петр Подлуцки:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Лондоне 30 октября супертяж Джонни Фишер по прозвищу "Бык из Ромфорда" за два раунда избил испанского гиганта Альваро Терреро.

Кроме того, на вечере бокса в Нью-Йорке чемпионский поединок Хосе Сепеда — Хосуэ Варгас завершился "нокаутом года".

Напомним, на шоу бокса в Лондоне 29 октября случился громкий апсет.

Теги:
#Бокс #Нокаут
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