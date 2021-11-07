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Найкращий боксер світу змусив суперника повзати рачки, а потім нокаутував (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сауль Альварес — Калеб Плант Новина оновлена 07 листопада 2021, 11:02
Сауль Альварес — Калеб Плант

"Канело" повернувся на ринг перемогою.

У ніч на неділю, 7 листопада (час київський), у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій Сауль АльваресКалеб Плант.

На кону бою стояли чемпіонські титули за всіма основними категоріями (WBA, WBO, IBF і WBC) у другій середній вазі (до 76,203 кг). 31-річний мексиканець Альварес на прізвисько "Канело" мав відчутну перевагу на ринзі, а в 11-му раунді 29-річний американець Плант опинився на канвасі двічі. Спочатку Сауль вклав опонента в ефектний нокдаун — Калеб впав навколішки, а за кілька миттєвостей пішло видовищне добивання. Таким чином, світ дізнався ім’я нового абсолютного чемпіона.

Відео нокауту в бою Сауль Альварес — Калеб Плант:

Зазначимо, на момент зупинки сутички Сауль лідирував на картках усіх суддів: 98-92, 97-93 та 96-94. Для "Канело" ця перемога стала 57-ю в кар’єрі при одній поразці та 2 нічиїх, Плант програв уперше, маючи на рахунку 20 перемог.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектний нокаут на вечорі боксу в Лондоні.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Сауль Альварес #Калеб Плант
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