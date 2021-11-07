Найкращий боксер світу змусив суперника повзати рачки, а потім нокаутував (відео)

"Канело" повернувся на ринг перемогою.

У ніч на неділю, 7 листопада (час київський), у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій Сауль Альварес – Калеб Плант.

На кону бою стояли чемпіонські титули за всіма основними категоріями (WBA, WBO, IBF і WBC) у другій середній вазі (до 76,203 кг). 31-річний мексиканець Альварес на прізвисько "Канело" мав відчутну перевагу на ринзі, а в 11-му раунді 29-річний американець Плант опинився на канвасі двічі. Спочатку Сауль вклав опонента в ефектний нокдаун — Калеб впав навколішки, а за кілька миттєвостей пішло видовищне добивання. Таким чином, світ дізнався ім’я нового абсолютного чемпіона.

Відео нокауту в бою Сауль Альварес — Калеб Плант:

Зазначимо, на момент зупинки сутички Сауль лідирував на картках усіх суддів: 98-92, 97-93 та 96-94. Для "Канело" ця перемога стала 57-ю в кар’єрі при одній поразці та 2 нічиїх, Плант програв уперше, маючи на рахунку 20 перемог.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектний нокаут на вечорі боксу в Лондоні.