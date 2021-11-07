Лучший боксер мира уложил соперника на четвереньки, а затем нокаутировал (видео)

"Канело" вернулся на ринг победой.

В ночь на воскресенье, 7 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Сауль Альварес — Калеб Плант.

На кону схватки стояли чемпионские титулы по всем основным категориям (WBA, WBO, IBF и WBC) во втором среднем весе (до 76,203 кг). 31-летний мексиканец Альварес по прозвищу "Канело" владел ощутимым преимуществом на ринге, а в 11-м раунде 29-летний американец Плант оказался на канвасе дважды. Сначала Сауль уложил оппонента в эффектный нокдаун — Калеб упал на четвереньки, а через несколько мгновений последовало зрелищное добивание. Таким образом, мир узнал имя нового абсолютного чемпиона.

Видео нокаута в бою Сауль Альварес — Калеб Плант:

Отметим, на момент остановки схватки Сауль лидировал на карточках всех судей: 98-92, 97-93 и 96-94. Для "Канело" эта победа стала 57-й в карьере при одном поражении и 2 ничьих, Плант проиграл впервые, имея на счету 20 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте на вечере бокса в Лондоне.