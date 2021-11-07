Укр

Лучший боксер мира уложил соперника на четвереньки, а затем нокаутировал (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Сауль Альварес - Калеб Плант Новость обновлена 07 ноября 2021, 11:02
Сауль Альварес - Калеб Плант

"Канело" вернулся на ринг победой.

В ночь на воскресенье, 7 ноября (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Сауль АльваресКалеб Плант.

На кону схватки стояли чемпионские титулы по всем основным категориям (WBA, WBO, IBF и WBC) во втором среднем весе (до 76,203 кг). 31-летний мексиканец Альварес по прозвищу "Канело" владел ощутимым преимуществом на ринге, а в 11-м раунде 29-летний американец Плант оказался на канвасе дважды. Сначала Сауль уложил оппонента в эффектный нокдаун — Калеб упал на четвереньки, а через несколько мгновений последовало зрелищное добивание. Таким образом, мир узнал имя нового абсолютного чемпиона.

Видео нокаута в бою Сауль Альварес — Калеб Плант:

Отметим, на момент остановки схватки Сауль лидировал на карточках всех судей: 98-92, 97-93 и 96-94. Для "Канело" эта победа стала 57-й в карьере при одном поражении и 2 ничьих, Плант проиграл впервые, имея на счету 20 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте на вечере бокса в Лондоне.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Сауль Альварес #Калеб Плант
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