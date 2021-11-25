Укр

Джигурда брутально нокаутировал Кушанашвили (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Никита Джигурда подрался с Отаром Кушанашвили Новость обновлена 25 ноября 2021, 20:04
Никита Джигурда подрался с Отаром Кушанашвили

Фрик-бои набирают популярность в РФ.

Известный российский шоумен Никита Джигурда провел поединок против ведущего Отара Кушанашвили на турнире по ММА от промоушена "Наше Дело".

Соответствующее видео появилось на YouTube-страничке организации.

Джигурда выиграл свой второй бой нокаутом. Уже в первом раунде Кушанашвили попал под град ударов более возрастного "бойца" и оказался в тяжелом нокдауне. За 20 секунд до конца раунда Отар, лежа на настиле ринга, сдался.

Никита Джигурда подрался с Отаром Кушанашвили
Никита Джигурда подрался с Отаром Кушанашвили

Отметим, поединок состоялся еще в октябре, однако видео боя было опубликовано только 24 ноября.

Видео нокаута в бою Джигурда — Кушанашвили:

Полное видео боя Джигурда — Кушанашвили:

Добавим, в своем первом бою в этом промоушене Джигурда побил депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Этот поединок проходил по особым правилам без ударов по голове и состоял из одноминутных раундов.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте на вечере бокса в Анахайме, где боксер по прозвищу "Креветка" избил соперника. Кроме того, недавно лучший боксер мира заставил соперника ползать на четвереньках.

Теги:
#Никита Джигурда #Отар Кушанашвили
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