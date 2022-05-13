Российский тренер оскорбил волейболистку на расовой почве, но "нацисты" все равно в Украине

Расистский скандал вспыхнул на территории "денацификаторов"

Во время финала женского чемпионата россии по волейболу тренер калининградского "Локомотива" Андрей Воронков назвал одну из соперниц "обезьяной". Депутат госдумы рф Виталий Милонов заявил после этого, что в российском спорте нет расовой вражды, в отличие от украинского.

Соответствующий комментарий Милонова доступен на metaratings.ru.

Воронков в перерыве отвел блокирующую "Локомотива" Валерию Зайцеву в сторону и сказал: "Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?" В составе обеих команд была лишь одна темнокожая волейболистка — кубинка Аилама Монталво из "Уралочки", выступающая на позиции доигровщицы. К слову, "Локомотив" победил "Уралочку" со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7).

Милонов заявил, что тренер должен извиниться перед кубинкой, а затем выпить с ней кубинского рома. Кроме того, российский депутат считает, что в российском спорте нет проявлений расовой вражды и добавил, что "в Украине с этим все печально".

"Мы иногда говорим друг другу "обезьяна", не глядя на цвет кожи. Я часто людей называю обезьяной, когда они на самом деле ведут себя как обезьяны. Неправильно, если он эмоционально разозлился и так назвал ее, наши спортсмены такого никогда себе не позволяют. Я горжусь тем, что в нашем спорте нет расовой вражды, у нас очень много людей разных цветов кожи выступают, мы же не украинцы какие-то, это у них все печально. Он должен извиниться перед кубинской спортсменкой и сказать, что не имел в виду ее внешний вид. Воронков должен подойти, обнять ее, выпить с ней кубинского рома", — рассказал Милонов.

В сети высмеяли слова Милонова и отметили, как ловко депутат приплел в скандал Украину.

В сети высмеяли слова Милонова

Ранее сообщалось, что шоумен Никита Джигурда избил Милонова.

Напомним, путинскому шахматисту досталось из-за посещения парада победы 9 мая.