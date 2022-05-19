"Худоба і мерзотник": російський тренер відмовився вибачатися перед кубинкою за "мавпу"

Скандал із расизмом у рф набирає обертів

Тренер волейбольного клубу "Локомотив" Андрій Воронков та сама команда відмовилися вибачатися перед кубинською спортсменкою Аіламою Монталво за расистський випад у фіналі чемпіонату росії з волейболу. Журналіст Дмитро Губернієв у відповідь образив коуча та команду за таку позицію.

Про це повідомляє Матч ТВ.

"Те, що він принципово відмовився вибачатися, показує, що він худоба і мерзотник. У мене інших слів немає. Мені дуже соромно за "Локомотив". У мене почуття сорому і незручності за те, що такі люди в принципі є в багатонаціональній країні під назвою Росія. Якесь збіговисько упирів", — заявив Губернієв.

Нагадаємо, 12 травня "Локомотив" грав із "Уралочкою" у фіналі жіночого чемпіонату росії. Воронков під час тайм-ауту сказав одній зі своїх волейболісток: "Чому знову ловиш цю мавпу?".Кубинка Монталво – єдина темношкіра волейболістка у складах обох клубів. 19 травня дисциплінарна комісія Всеросійської федерації волейболу (ВФВ) розглянула справу Воронкова і рекомендувала застосувати щодо нього санкцію - дискваліфікацію терміном до 2 років. Примітно, що Воронков і Локомотив принципово відмовилися вибачитися перед Монталво.

Раніше повідомлялося, що російського гімнаста Івана Куляка наздогнала карма. Спортсмен вийшов на нагородження із символом війни — літерою Z. Через деякий час його дискваліфікували й навіть відібрали медаль.

Нагадаємо, російського гонщика дискваліфікували за нацистське вітання.