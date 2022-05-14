Зигуючого російського гонщика наздогнала карма денацифікації

Спортсмен вибачився, але це йому не допомогло

Міжнародна федерація автоспорту (ФІА) вирішила покарати російського гонщика Артема Северюхіна за нацистський жест на першому етапі чемпіонату Європи з картингу, який відбувся в Португалії.

Про це повідомляє ФІА.

15-річний Артем, який виступав на змаганнях у Портімані під італійським прапором (росіяни відсторонені від перегонів через повномасштабне вторгнення рф в Україну, — Ред.), показав на подіумі нацистський жест і розсміявся. У ФІА зазначили, що такою поведінкою Северюхін порушив одразу 5 пунктів правил. У результаті Артема дискваліфікували, а також відібрали перемогу.

"Северюхін своїми діями порушив одразу п’ять пунктів спортивного регламенту і завдав моральної шкоди Федерації", – повідомили у ФІА.

Нагадаємо, мати спортсмена заявила, що він "слав сердечка" їй та команді.

Мати Северюхіна виправдовувала сина

Северюхін пізніше записав відеозвернення, в якому вибачився перед уболівальниками та командою. До слова, з команди Ward Racing гонщика вигнали одразу.

Раніше повідомлялося, що російський тренер образив кубинську волейболістку на расовому ґрунті.

Нагадаємо, президент рф володимир путін раптово заступився за фігуристів.