Укр

Зигующего российского гонщика настигла карма денацификации

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Артем Северюхин Новость обновлена 14 мая 2022, 19:18
Артем Северюхин

Спортсмен извинился, но это ему не помогло

Международная федерация автоспорта (ФИА) приняла решение наказать российского гонщика Артема Северюхина за нацистский жест на первом этапе чемпионата Европы по картингу, который состоялся в Португалии.

Об этом сообщает ФИА.

15-летний Артем, который выступал на соревнованиях в Портимане под итальянским флагом (россияне отстранены от гонок из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, — Ред.), показал на подиуме нацистский жест и рассмеялся. ​В ФИА отметили, что таким поведением Северюхин нарушил сразу 5 пунктов правил. В итоге Артема дисквалифицировали, а также отобрали победу.

​"Северюхин своими действиями нарушил сразу пять пунктов спортивного регламента – и в том числе нанес моральный ущерб Федерации", – сообщили в ФИА.

Напомним, мать спортсмена заявила, что он "слал сердечки" ей и команде.

Мать Северюхина оправдывала сына
Мать Северюхина оправдывала сына

Северюхин позже записал видеообращение, в котором извинился перед болельщиками и командой. К слову, из команды Ward Racing гонщика выгнали сразу.

Ранее сообщалось, что российский тренер оскорбил кубинскую волейболистку на расовой почве.

Напомним, президент рф владимир путин внезапно заступился за фигуристов.

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