"Зіганув" на Чемпіонаті Європи: як 15-річний російський гонщик поплатився за нацистське вітання

15-річного росіянина вигнали з команди та розпочали розслідування

Молодий російський гонщик Артем Северюхін, який продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу, через свою витівку, схоже, поставив хрест на своїй міжнародній кар’єрі.

Северюхін виступив під прапором Італії через санкції проти росії. Ставши переможцем на стартовому етапі Чемпіонату Європи у Портімау (Португалія), під час нагородження 15-річний Артем ударив кулаком у груди та витяг праву руку вперед. Цей жест у світі називають вітанням Гітлера, тобто нацистським вітанням "римський салют".

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У самого спортсмена його вчинок викликав справжнє захоплення та регіт, проте вчинок росіянина жорстко засудили уболівальники у соцмережах, але й цим не обійшлося.

Команда Северюхіна Ward Racing оголосила про розірвання з ним контракту, засудивши вчинок хлопця. А Міжнародна автомобільна федерація, яку в мережі закликали 15-річного Артема дискваліфікувати, вже повідомила, що розпочала розслідування у цій справі.

Раніше Северюхін заявив, що не бачить нічого страшного у своєму вчинку: "Хтось побачив у моїх діях поганий жест, проте це не так. Я тільки подякував. Я — росіянин, я з росії та за свою країну". Проте, зіштовхнувшись із серйозними наслідками своєї витівки, Северюхін почав вибачатися.

Наразі 15-річний російський гонщик стверджує, що хотів лише зобразити популярний італійський жест подяки, а чому рука полетіла "від серця до сонця", він пояснити не може.

Український гонщик Іван Пеклін зажадав у керівництва автоспорту застосувати санкції до юного "путінця".

"Поки тисячі людей помирають у моїй країні від рук російських загарбників, поки хтось каже, що спорт – поза політикою, ми можемо бачити поведінку російського гонщика на подіумі чемпіонату Європи. Я закликаю ФІА до дій", – сказав Пеклін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі рознесли нову пісню Ірини Федишин про трагедію в Бучі, звинувативши в незнанні історії про Другу світову війну та фашистів.