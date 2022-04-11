"Історичне невігластво": у мережі рознесли нову пісню Федишин, присвячену Бучі (відео)

Роман Голубовський вказав на суттєві історичні невідповідності у пісні

Головний редактор UaReview Роман Голубовський розніс нову пісню української співачки Ірини Федишин "Розстріляна весна", яку вона присвятила Бучі — місту під Києвом, у якому російські окупанти безжально вбивали мирних жителів, ґвалтували жінок та дітей.

Голубовський вказує на рядки тексту пісні "Бо їх вина що українці. Це 41-ший фашисти, німці".

Чому росії не виграти війну проти України?

"Цієї цитати достатньо, щоб зрозуміти історичне невігластво. Навіть гірше — співачка зі Львова вживає радянські (й російські) історичні штампи", — заявляє Голубовський.

По-перше, як пише редактор UaReview, 1941 року Друга світова війна йшла вже два роки, значна подія цього року — напад країн Осі на СРСР. Ця дата важлива для трактування війни в СРСР ніби як початок Великої відчизняної. Насправді ж до 1941 СРСР встиг напасти на Польщу, Фінляндію й країни Балтії тощо.

По-друге, Федишин не розрізняє німецького нацизму й італійського фашизму. Не розрізняти погано ще й тому, що російська пропаганда не розрізняє нацизму, фашизму, шовінізму, націоналізму, патріотизму, коли вживає ці слова відносно українців. Для них це все одне, як і, виглядає, для Федишин.

Також, за словами Голубовського, злочини росії в Бучі порівнювати з нападом Німеччини на Радянський союз (правонаступниця росія) — це тупо, коли є стільки злочинів самого СРСР (колективізація, Сталінські чистки, Голодомор, розстріляне відродження, злочини НКВС, КДБ, ГУЛАГ, депортація народів тощо).

"Чому це погані слова. Бо у війні з Росією ми боремося не лише за наші території, але й за власну ідентичність, що включає в себе культуру, мову, історію. А консервування російського погляду на історію в українському творі культури (як би хто не ставився до музики Федишин) про злочин Росії проти України — це ніби постріл в ногу", – підсумував Голубовський.

Варто додати, що, за словами самої Ірини Федишин, текст пісні їй надіслав священник, а музику до нього вона писала разом зі своєю командою.

Українська співачка представила пісню "Розстріляна весна (Буча)" та кліп на неї 9 квітня. На момент публікації цього матеріалу на YouTube відео набрало понад 740 тисяч переглядів.

Раніше повідомлялося, що німецька розвідка має докази вини росіян у військових злочинах у Бучі. А ось Китай намагається виставити росію в доброму світлі та зняти з неї відповідальність за звірства у Бучі.

Нагадаємо, мешканка Бучі розповіла, що окупанти вбивали людей просто так.