Різанина в Бучі: розвідка Німеччини має докази вини росіян — Spiegel

Звірячі знущання та вбивства мирних українців могли бути частиною стратегії росіян.

Розвідка ФРН вважає, що вбивства цивільних у Бучі та інших міст під Києвом могли бути частиною "чіткої стратегії" щодо залякування мирного населення та придушення опору. В них могли брати участь російські найманці з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

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За інформацією видання, служба зовнішньої розвідки перехопила радіоповідомлення російських військових, у яких було обговорено вбивство мирних жителів у Бучі.

З перехоплених переговорів випливає, що вбивства могли відбуватися і в інших окупованих російськими військами населених пунктах, зокрема, на околицях Маріуполя.

Перехоплені дані свідчать, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про поширення страху та жаху серед цивільного населення та придушення опору.

Нагадаємо, що 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ. Усьому світові стало відомо, що російські солдати влаштували на зайнятих територіях геноцид українців.

У Бучі вулиці міста були повністю вистелені тілами мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули прямо посеред дороги.

Ірпінь повністю зруйнований, на вулицях містах було виявлено трупи місцевих громадян.

росія заперечує свою причетність до вбивств мирного населення України. Пропагандисти намагалися видати свідчення їхніх звірств у Бучі за "постановку" українців, однак зазнали невдачі.