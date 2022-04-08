"А в Бучі концерт буде?": Поліну Гагаріну зацькували за підтримку путіна

На співачку обрушилася хвиля критики у мережі.

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна одна з тих зірок російського шоубізнесу, які замовчують про війну в Україні, як це робить Регіна Тодоренко, і, щобільше, підтримують її і політику свого диктатора путіна. За таку свою позицію артистка і "отримала" від своїх підписників.

7 квітня Гагаріна вирішила провести на своїй сторінці в Інстаграм прямий ефір та поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Проте "розмова" закінчилася тим, що артистку почали звинувачувати у продажності та почали хейтити за те, що вона підтримує путіна.

Шанувальники задавали Гагаріній досить незручні питання, на кшталт як їй живеться з проданою душею, писали їй багато неприємних коментарів, а також запропонували артистці провести концерт у Бучі.

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Зазначимо, що зараз (8 квітня) сторінка Поліни Гагаріної в Інстаграмі недоступна.

Нагадаємо, що з моменту початку війни росії проти України Поліна Гагаріна ніяк не коментувала вторгнення, проте коли її запросили виступити на концерті в "Лужниках", який росіяни влаштували з нагоди "річниці" незаконної анексії Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що війну росії проти українців деякі російські "знаменитості" підтримали. Проте є багато артистів, наприклад Валерій Меладзе, Іван Ургант та Юрій Дудь, які вважають, що війну треба припинити.