"Cкотина и мерзавец": российский тренер отказался извиняться перед кубинкой за "обезьяну"

Скандал с расизмом в россии набирает оборотов

Тренер волейбольного клуба "Локомотив" Андрей Воронков и сама команда отказались извиняться перед кубинской спортсменкой Аиламой Монталво за расистский выпад в финале чемпионата россии по волейболу. Журналист Дмитрий Губерниев оскорбил коуча и команду за такую позицию.

Об этом сообщает Матч ТВ.

"То, что он принципиально отказался извиняться, показывает, что он скотина и мерзавец. У меня других слов нет. Мне очень стыдно за "Локомотив". У меня чувство стыда и неловкости за то, что такие люди в принципе есть в многонациональной стране под названием Россия. Какое-то сборище упырей", — заявил Губерниев.

Напомним, 12 мая "Локомотив" играл с "Уралочкой" в финале женского чемпионата рф. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: "Почему опять ловишь эту обезьяну?". Кубинка Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. 19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело Воронкова и рекомендовала применить к нему санкцию в виде дисквалификации сроком до 2 лет. Примечательно, что Воронков и "Локомотив" принципиально отказались извиниться перед Монталво.

Ранее сообщалось, что российского гимнаста Ивана Куляка настигла карма. Спортсмен вышел на награждение с символом войны — буквой Z. Спустя некоторое время его дисквалифицировали и даже отобрали медаль.

Напомним, российского гонщика дисквалифицировали за нацистское приветствие.