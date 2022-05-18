"Просто вышел с буковкой": российского гимнаста настигла карма

Спортсмен решил похвастаться символом войны

Российский гимнаст Иван Куляк, который посетил путинский шабаш в Москве с чужой медалью, получил наказание за то, что налепил букву Z себе на майку на церемонии награждения в Дохе.

Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал спортсмена на год, передает Матч ТВ.

В начале марта на этапе Кубка мира в Катаре Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме. Позднее российских гимнастов отстранили от международных стартов из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, а делом Куляка занялся GEF, который открыл "дисциплинарку" против спортсмена. Добавим, что одной годичной дисквалификацией не ограничилось. У Ивана отобрали медаль (бронзу КМ в параллельных брусьях), также гимнаст был лишен и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков (около 15 тыс грн).

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова назвало решение GEF несправедливым.

"Они могут сказать, что это аморальное поведение, но он (Куляк) не вел себя аморально, он просто вышел с буковкой. Правда, есть регламент к форме, которая согласовывается заранее вплоть до нашивок", — цитирует Журову ТАСС.

Ранее сообщалось, что российского гонщика дисквалифицировали за нацистский жест на церемонии награждения.

Напомним, советский чемпион заявил, что россия миролюбиво относится ко всем.